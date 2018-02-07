Бизнес-инкубаторы должны дать страховку начинающему бизнесу от губительных ошибок - мнение

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бизнес-инкубаторы должны дать страховку начинающему бизнесу от губительных ошибок. Создание таких площадок необходимо включить в план мероприятий по реализации декрета №7 "О развитии предпринимательства". Такое мнение высказала сегодня журналистам генеральный директор КУП "Молодежная социальная служба" Рима Епур, передает корреспондент БЕЛТА.

"В плане мероприятий по реализации декрета №7 нужно предусмотреть подготовку бизнес-площадок, школ, инкубаторов, где можно дать стартовые возможности начинающему бизнесу: чтобы подстелить немного соломки, и они могли относительно безболезненно падать в случае неудач. Ошибки предприниматели будут совершать, но чтобы исключить губительные для бизнеса ошибки, нужны консультации специалистов, техническая помощь. Нужна среда для молодых стартапов и предпринимателей", - считает Рима Епур.

Говоря о молодежи в бизнесе, она отметила, что эта категория населения идет в предпринимательство охотно, но очень осторожно и осознанно. "Сейчас к фактору развития бизнеса добавилась конкуренция. Самое главное - найти спрос на свою продукцию. Создать бизнес ради бизнеса глупо, нужно на нем зарабатывать деньги, - пояснила Рима Епур. - Кроме того, молодежь чувствует большую уверенность в том, что государство особое внимание уделяет предпринимательству и дает зеленый свет для развития в рамках законодательства. Подтверждением тому является декрет №7. В результате уходит главная преграда - страх. Что дает хороший старт".

Она убеждена, что все трудности - в головах людей. Если человек готов работать, чтобы создавать хороший продукт, продавать и зарабатывать, то он будет успешен. "Открытие бизнеса - это большой труд. Причем трудиться нужно даже больше, чем на госпредприятии. Потому что здесь ты сам принимаешь решения и отвечаешь за них. В бизнесе плакаться некому. Сегодня надо формировать новых предпринимателей, которые понимают все это, а также готовы работать в правовом поле и осознают свою социальную ответственность. Эту культуру нужно развивать в инкубаторах", - заключила Рима Епур.-0-