Бюджет на 2019 год, Налоговый кодекс и сокращение внешнего долга - Румас обозначил задачи Минфина

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас на представлении нового министра финансов Максима Ермоловича обозначил задачи министерства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Максим Леонидович знает задачи, которые стоят сегодня перед Министерством финансов. В первую очередь это работа над одобренным проектом бюджета на 2019 год, над дошлифовкой Налогового кодекса. Также есть ряд среднесрочных задач, и задачи это непростые, такие как внешний долг. Это и вопросы социальных обязательств государства, которые бюджет в первоочередном порядке должен выполнять, и целый ряд других", - сказал Сергей Румас.

Сергей Румас и Максим Ермолович

Премьер-министр поблагодарил за работу Владимира Амарина, который ранее занимал должность министра финансов. "Он высококлассный специалист. Президент поручил представить несколько вариантов, чтобы Владимир Викторович и дальше продолжал работать на благо Беларуси", - добавил Сергей Румас.

Максим Ермолович окончил Полоцкий государственный университет и Академию управления при Президенте Беларуси. В 1999 году работал государственным налоговым инспектором инспекции №2 Государственного налогового комитета по Фрунзенскому району Минска. С июля 1999 по 2002 год занимал различные должности в Государственном налоговом комитете Беларуси (сейчас Министерство по налогам и сборам). В 2002 году перешел работать в Министерство финансов. Занимал должности консультанта управления анализа и планирования доходов бюджета, заместителя начальника управления - начальника отдела планирования и учета доходов бюджета главного управления налоговой политики и доходов бюджета, начальника главного управления бюджетной политики. В 2011-2014 годах - заместитель министра финансов Беларуси. С 2014 года и до настоящего времени работал первым заместителем министра финансов.-0-