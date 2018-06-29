Бюджет на следующий год должен быть профицитным - Ермолович

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бюджет на следующий год должен быть профицитным, заявил журналистам первый заместитель министра финансов Беларуси Максим Ермолович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Бюджет на следующий год должен быть профицитным за счет доходов от нефти, нефтепродуктов, которые будут направляться на погашение государственного долга", - отметил первый замминистра.

При этом, каким будет размер профицита, на данный момент сказать сложно. Необходимо завершить бюджетный процесс, оценить доходы и расходы, после этого будет понятно, какой будет профицит, пояснил Максим Ермолович.-0-