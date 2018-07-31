Бюджетники в IV квартале должны получать 80% от средней зарплаты по стране - Кобяков

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соотношение зарплаты бюджетников к средней по стране в четвертом квартале 2018 года должно составить 80%. Об этом сообщил премьер-министр Андрей Кобяков сегодня на заседании Совета Министров, где рассматриваются итоги работы экономики Беларуси за первое полугодие и меры по выполнению поставленных задач на 2018 год, передает корреспондент БЕЛТА.

"По зарплатам бюджетникам будем двигаться в рамках поручений главы государства и возможностей бюджета. Соотношение заработной платы бюджетников к средней по стране уже составляет 78,8%. В четвертом квартале этого года планируется выйти на 80%", - отметил Андрей Кобяков.

За пять месяцев текущего года реальные доходы населения приросли на 7,7%, реальная заработная плата по полугодию - на 13%, в том числе в бюджетной сфере - на 15,4%. Средняя заработная плата по стране за июнь составила Br953,7. Во внебюджетном секторе экономики средняя зарплата за январь-июнь составила Br996,3. То есть практически вышли на целевую задачу в Br1 тыс., констатировал премьер-министр.

При этом глава правительства обратил внимание на необходимость жесткой увязки роста заработной платы с производительностью труда. "Проявляются тенденции, когда заработная плата на предприятиях растет быстрее, чем производительность труда. Ситуацию до конца года надо исправлять", - поручил Андрей Кобяков. Он заметил, что это сфера ответственности отраслевых министров и председателей облисполкомов.-0-