БКК будет поставлять калий в Китай по $290 за тонну

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская калийная компания достигла соглашения о цене китайского контракта, сообщили БЕЛТА в БКК.

"17 сентября 2018 года в Пекине в ходе заключительного раунда переговоров с консорциумом китайских покупателей (Sinochem, CNAMPGC, CNOOC) делегация Белорусской калийной компании во главе с генеральным директором БКК Еленой Кудрявец достигла соглашения об установлении контрактной цены в размере $290 за тонну на условиях CFR на поставку калия в Китай по июнь 2019 года включительно. Это на $60 больше, чем в прошлом году", - проинформировали в БКК. Стороны достигли договоренности, которая полностью отвечает существующим на мировом калийном рынке повышательным ценовым тенденциям.

"Соглашение о цене китайского контракта, несомненно, является очередным позитивным сигналом для калийной отрасли. Это хорошая цена, и мы уверены, что такой уровень поможет обеспечить дальнейшее поступательное развитие как рынка КНР, так и мирового рынка в целом", - отметила генеральный директор БКК.

В Белорусской калийной компании добавили, что соглашение имеет стратегическое значение, поскольку Китайская Народная Республика является крупнейшим потребителем калия в мире, а китайская контрактная система поставок оказывает существенное влияние на развитие мирового рынка минеральных удобрений.

"Белорусская калийная компания выражает благодарность консорциуму китайских покупателей за плодотворную работу, позволившую принять взвешенное и приемлемое для обеих сторон решение, отвечающее реальному положению дел на рынке", - резюмировали в БКК.

ОАО "Белорусская калийная компания" основано в 2013 году, является эксклюзивным экспортером калийных удобрений производства ОАО "Беларуськалий" и на протяжении последних лет сохраняет уверенное лидерство в мировом экспорте калийных удобрений. За 5 лет своей деятельности БКК осуществила поставки белорусского калия в 128 стран.-0-