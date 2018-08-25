БКК подписала контракт на поставку калийных удобрений в Индию

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская калийная компания подписала контракт с индийской компанией IPL на поставку калийных удобрений на рынок Индии с сентября 2018 по июнь 2019 года. Такая информация размещена на сайте компании, сообщает БЕЛТА.

Во время визита руководства Белорусской калийной компании в Нью-Дели были успешно завершены сложные и продолжительные переговоры с долгосрочным стратегическим партнером БКК в Индии - компанией IPL. Был подписан контракт на поставку калийных удобрений на индийский рынок по цене $290 за тонну CFR на условиях 180-дневной отсрочки. Объемы поставок будут сопоставимы с результатами аналогичного периода прошлого контрактного года.

"Понимая важность такого контракта как для индийского рынка, так и для мирового рынка калийных удобрений в целом, БКК и IPL смогли достичь компромисса. Повышение предыдущей цены индийского контракта на $50 является справедливым, отражает текущую конъюнктуру и актуальные рыночные перспективы. Заключение соглашения, без сомнения, станет позитивным импульсом для отрасли минеральных удобрений в целом. БКК выражает благодарность своим индийским партнерам и подчеркивает, что в основе заключенного соглашения лежит высокий уровень взаимного доверия и уважения, единое видение рынка и общее стремление к его гармоничному и устойчивому развитию", - говорится в сообщении.

ОАО "Белорусская калийная компания" было основано в 2013 году. БКК является эксклюзивным экспортером калийных удобрений производства ОАО "Беларуськалий" и на протяжении последних лет сохраняет уверенное лидерство в мировом экспорте калийных удобрений. За пять лет своей деятельности БКК поставила белорусский калий в 128 стран мира.-0-