БМЗ на выставке в Чехии подписал соглашения на 6,3 млн евро

9 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" в числе 12 крупнейших отечественных предприятий представило Беларусь на международной машиностроительной выставке International Engineering Fair (MSV 2018), которая прошла в Брно (Чехия), сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь предприятия Александр Олесик.

"Для белорусских металлургов престижный форум ознаменовался заключением соглашений на поставку металлопродукции на сумму около 6,3 млн евро в адрес чешских потребителей, в том числе известных производителей автокомпонентов и подшипников", - рассказал пресс-секретарь. Это позволит еще больше расширить присутствие белорусской продукции на чешском рынке.

По оперативной информации, за январь-сентябрь 2018 года объем экспорта БМЗ в Чехию превысил 14,7 млн евро. Белорусский металлургический завод поставляет различные виды конструкционного проката, металлокорд, проволоку РМЛ и горячекатаные бесшовные трубы. Интересы завода на данном рынке представляет совместное предприятие Belastahl (Берлин), которое благодаря активной работе с конечными потребителями (производителями автокомпонентов, пружин, подшипников и др.) за 9 месяцев смогло нарастить экспорт белорусской металлопродукции в Чехию на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

На выставке во время Бизнес-дня Беларуси состоялись презентации белорусских предприятий. О высокотехнологичном производстве металлопродукции БМЗ и направлениях сотрудничества с компаниями Чехии рассказал начальник управления маркетинга завода Евгений Кузьмич.

Международная выставка машиностроения International Engineering Fair (MSV 2018) проходила в Брно с 1 по 5 октября. Ежегодно форум привлекает более 75 тыс. посетителей из 59 стран мира, а число экспонатов в ключевых девяти секторах машиностроительной отрасли достигает 1,5 тыс. Среди участников - руководители строительных и производственных фирм, заводов, муниципалитетов.-0-