БМЗ не планирует в ближайшей перспективе выходить на IPO и размещать евробонды

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский металлургический завод не планирует в ближайшей перспективе выходить на IPO и размещать евробонды, сообщил сегодня журналистам начальник управления планирования и экономического анализа БМЗ Иван Демидов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Возможность выхода на IPO у нас рассматривается в более далекой перспективе, в ближайшей - пока не рассматриваем этот вопрос", - отметил он и уточнил, что размещение евробондов предприятие тоже пока не планирует.

Иван Демидов пояснил, что в настоящий момент предприятие не нуждается в привлечении заимствований и помощи из бюджета. "Нынешний подъем нам дает возможность справляться собственными силами. Нам подставили плечо в трудный период - в период общемировых кризисов в металлургии. Но в настоящее время мы каких-то крупных кредитов и вливаний не планируем", - подчеркнул он.

Белорусский металлургический завод (ОАО "БМЗ" - управляющая компания холдинга "БМК") основан в 1984 году. Предприятие специализируется на производстве литой заготовки, фасонного, сортового и арматурного проката, труб, металлокорда, РМЛ и других видов проволоки.-0-