БМЗ освоил производство 10 новых марок стали для автомобилестроения

27 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" освоило в этом году производство 10 новых легированных и углеродистых марок стали для автомобилестроения, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь предприятия Александр Олесик.

Как отметил собеседник, технические службы завода постоянно работают над расширением ассортиментного перечня продукции для данной отрасли. "Только в этом году освоено 10 новых легированных и углеродистых качественных марок стали для автомобилестроения: две из них уже запущены в серийное производство, внедрение еще восьми после прохождения одобрения у потребителей (его полный цикл может длиться более года) запланировано в первом квартале 2019-го", - рассказал пресс-секретарь. Всего за последние два года на БМЗ освоили более 30 новых марок стали.

Сейчас постоянными потребителями проката БМЗ для автомобилестроения являются более 20 признанных мировых компаний. Среди них - Mahindra Forgings AG, Hammerwerk Fridingen AG, Schondelmaier GmbH Presswerk, КАМАЗ, БЕЛЗАН и др. Из металла, выпущенного на БМЗ, производятся комплектующие для Daimler, Volkswagen, BMW, Fiat.

По итогам 8 месяцев этого года предприятию удалось нарастить на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го объем продаж металлопродукции, предназначенной для автомобилестроительной отрасли.

Александр Олесик подчеркнул, что к металлопродукции для автомобилестроения предъявляются очень высокие требования: жесткие допуски по геометрическим показателям, чистоте стали по неметаллическим включениям, отсутствию внутренних и поверхностных дефектов. "Чтобы полностью соответствовать запросам потребителей и наращивать выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью, в этом году заводом в сортопрокатном производстве внедрено новейшее оборудование для контроля качества, на приобретение которого было направлено около $1 млн", - пояснил он. Так, в сортопрокатном цехе (СПЦ) №1 введена в эксплуатацию установка неразрушающего контроля поверхностей, позволяющая выявлять дефекты глубиной от 0,2 мм. Для СПЦ-2 закуплено уникальное оборудование для оценки макроскопической степени чистоты проката ультразвуковым методом. "Такое оборудование в Беларуси больше ни на одном предприятии не используется, да и далеко не на каждом металлургическом заводе мира оно есть в наличии", - добавил Александр Олесик.

В настоящее время линейка продукции БМЗ, предназначенной для автомобилестроения, включает горячекатаный круглый прокат диаметром от 30 до 160 мм для автокомпонентов, прокат в прутках и бунтах для изготовления пружин и специального крепежа, а также металлопродукцию для производства подшипников.

На предприятии напомнили, что в декабре 2017 года БМЗ одним из первых в СНГ получил сертификат соответствия стандарту Международной целевой группы автомобильной промышленности - IATF 16949:2016.-0-