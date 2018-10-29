БМЗ отправил первые партии арматуры в Панаму

29 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" отправило в Панаму первые партии новых профилей арматурного проката, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь предприятия Александр Олесик.

Предприятие отгрузило более 10 тыс.т данной металлопродукции в эту страну.

Производство новых профилей арматурного проката для потребителей из Панамы освоено по требованиям американского стандарта ASTM A706/A706M-16. Как рассказал пресс-секретарь предприятия, к освоению новых профилей на БМЗ приступили еще в начале года после проработки поступившего на предприятие заказа. Одним из его важных требований было производство арматуры класса 420 различных диаметров в дюймах. "Ранее завод выпускал прокат только по метрической системе единиц (система СИ). Чтобы выполнить запрос новых потребителей, специалисты БМЗ разработали таблицы калибровки и режимы термоупрочнения, также были нарезаны прокатные валки, подобран оптимальный химический состав стали для гарантированного обеспечения требуемого уровня механических свойств готовой арматуры", - пояснил пресс-секретарь.

В сортопрокатном цехе №1 несколько месяцев назад металлурги освоили для потребителей из Панамы производство профилей арматурного проката №№3-10. В октябре перечень был дополнен №11. "Таким образом, на БМЗ внедрены технологии производства арматуры, подвергнутой термическому упрочнению, в дюймовых размерах от №3 (диаметром 3/8 дюйма) до №11 (диаметром 1 3/8 дюйма) по требованиям американского стандарта ASTM A706/A706M-16", - подчеркнули в пресс-службе.

На предприятии отметили, что БМЗ активно прорабатывает рынок Латинской Америки. Так, в сентябре текущего года по итогам аудита фирмы ICONTEC заводом получено три сертификата соответствия на поставку арматуры в Колумбию, уже заключены первые контракты.-0-