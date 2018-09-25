БМЗ представит на международной конференции поставщиков планы инновационного развития

25 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Планы инновационного развития представит ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" деловым партнерам на четвертой конференции поставщиков, которая пройдет во время международного форума "Литейное производство и металлургия 2018. Беларусь" 17-18 октября в Минске, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь предприятия Александр Олесик.

Четвертая международная конференция поставщиков БМЗ соберет на базе Белорусского научно-технического университета около 100 деловых партнеров предприятия из разных стран мира.

Во время производственного форума партнерам расскажут о планах инновационного развития предприятия, обсудят принципы оценки и выбора поставщиков в системе менеджмента качества БМЗ. В программе мероприятия ознакомление с итогами проводимых в 2015-2017 годах закупок.

Шести поставщикам, которые за указанный период не нарушали условий контрактов и не получали замечаний по качеству поставленной продукции, присвоят звания "Лучший поставщик" или "Надежный поставщик". Лучших определят в трех группах: "Сырье", "Материалы" и "Оборудование и инструменты".

"Белорусский металлургический завод постоянно стремится к расширению количества своих потенциальных поставщиков, что способствует формированию конкуренции между ними, а значит, повышает эффективность осуществляемых закупок", - сказал Александр Олесик. Так, только в 2017 году техническими службами предприятия проводились испытания опытных партий более 130 наименований материалов и изделий: 64 из них рекомендованы к использованию в производстве, по 43 позициям испытания продолжаются. В сумме проведенная работа позволила БМЗ сэкономить более $10 млн.

В 2018 году БМЗ в четвертый раз соберет своих поставщиков на специализированную конференцию. Аналогичный форум проходил в 2011, 2012 и 2014 годах.-0-