БМЗ расширил географию экспорта до 118 стран

8 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" расширило общую географию экспорта до 118 стран мира, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе предприятия.
"С начала года БМЗ расширил свое присутствие на мировом рынке стали. Так, была открыта новая, 118-я по счету в общей географии экспорта завода страна - Гватемала, куда была отгружена катанка. С новыми видами металлопродукции в январе-апреле БМЗ также вышел на рынок Дании и Мали", - рассказали в пресс-службе.
По оперативным данным, за четыре месяца БМЗ экспортировал продукции более чем на $384 млн, рост к аналогичному периоду прошлого года составил 36%. Всего зарубежным потребителям было отгружено более 596 тыс. т металлопродукции.
На предприятии отметили, что большая часть экспортированной продукции была реализована через разветвленную товаропроводящую сеть предприятия. Приоритетное значение для БМЗ имели рынки Европы, США и СНГ.
Белорусский металлургический завод (ОАО "БМЗ" - управляющая компания холдинга "БМК") основан в 1984 году. Предприятие специализируется на производстве литой заготовки, фасонного, сортового и арматурного проката, труб, металлокорда, РМЛ и других видов проволоки.-0-
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