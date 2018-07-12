БМЗ сохранил объемы экспорта продукции в США

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский металлургический завод сохранил объемы экспорта продукции в США, сообщил сегодня журналистам начальник управления планирования и экономического анализа БМЗ Иван Демидов, передает корреспондент БЕЛТА.

"В результате состоявшихся переговоров с нашими клиентами в США рынок потребления основных продуктов - это трубы бесшовные и проволока РМЛ - остается стабильным, объемы сохранены. Компенсацию взяли на себя американские потребители", - пояснил Иван Демидов.

Представитель завода напомнил, что подписанные президентом США Дональдом Трампом прокламации о введении импортных пошлин в размере 25% на сталь и 10% на алюминий затрагивают и интересы БМЗ. Для минимизации этого МИД совместно с Минпромом были подготовлены обращения первого заместителя премьер-министра Беларуси в адрес министра торговли США и торгового представительства США с просьбой приостановить применение введенных пошлин в отношении белорусской продукции. "В ходе состоявшихся в апреле 2018 года встреч американская сторона заявила, что в случае, если поставляемая белорусская сталь является уникальной и ее аналоги не производятся в США, то данный товар может быть выведен из-под действия пошлины сроком на 1 год. Такое освобождение предоставляется только после дополнительного обращения в Министерство торговли непосредственно затронутой стороны в США", - рассказал он. Американские компании, которые закупают белорусскую металлопродукцию, уже подали подобные обращения. Решение на текущий момент пока не принято.

Иван Демидов прокомментировал и информацию о проведении антидемпингового расследования в отношении импорта прутков из углеродистой и прочих легированных сталей происхождением из Беларуси. "Согласно регламенту, в течение 30 дней с момента официальной публикации информации о начале расследования БМЗ зарегистрируется в качестве заинтересованной стороны расследования и запросит слушания", - подчеркнул он. Кроме того, в течение 60 дней предприятие направит свои комментарии межведомственной комиссии по международной торговле Украины. Уже в ближайшие дни состоится выбор компании для оказания юридических услуг по защите интересов БМЗ.

Начальник управления планирования и экономического анализа отметил, что рынок Украины для БМЗ исторический, продукция поставлялась туда с момента ввода в эксплуатацию предприятия. "После осложнения в работе металлургических предприятий, находящихся в Донецкой и Луганской областях, мы нарастили поставки металлопродукции и нивелировали образовавшийся дефицит по ряду позиций. Наши поставки основаны на принципах справедливой конкуренции, ценообразование осуществляется на основе изучения сложившихся цен на рынке Украины", - констатировал он.

Белорусский металлургический завод (ОАО "БМЗ" - управляющая компания холдинга "БМК") основан в 1984 году. Предприятие специализируется на производстве литой заготовки, фасонного, сортового и арматурного проката, труб, металлокорда, РМЛ и других видов проволоки.-0-