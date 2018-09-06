БМЗ удостоен Гран-при конкурса "Лучший строительный продукт года-2018"

6 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Белорусский металлургический завод - управляющая компания холдинга "БМК" стало обладателем Гран-при республиканского конкурса "Лучший строительный продукт года-2018", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

За инновационность и высокое качество выпускаемой продукции, современную и эффективную организацию производства решением экспертного совета абсолютным победителем конкурса признан БМЗ.

Также по итогам отраслевого состязания производителей победителем в номинации "Лучший строительный материал (изделие) года" названа арматура ненапрягаемая для железобетонных конструкций класса S500 горячекатаная в связках диаметрами 10-40 мм, выпускаемая на БМЗ по требованиям СТБ 1704-2012. "Данная продукция предназначена для увеличения прочности и срока эксплуатации бетона, благодаря чему находит широкое применение в строительной сфере. В 2018 году продукция экспортировалась в Литву и страны СНГ, где хорошо зарекомендовала себя", - уточнили на предприятии.

В этом году конкуренция была особенно высокой: на право носить звание "Лучший строительный продукт года-2018" претендовали 83 предприятия. По условиям конкурса, при оценке представленных материалов учитывалось несколько критериев. В числе основных - востребованность на рынке, отсутствие претензий по качеству, а также наличие положительных отзывов клиентов.

Продукция Белорусского металлургического завода удерживает пальму первенства конкурса в различных номинациях восемь лет подряд с 2010 года.

Республиканский конкурс "Лучший строительный продукт года" проводится при поддержке Министерства архитектуры и строительства с 2004 года. Он направлен на повышение качества строительства в стране через развитие конкурентных отношений между предприятиями и организациями, предлагающими на рынке свою продукцию и услуги.-0-