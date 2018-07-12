БМЗ в ближайшее время завершит масштабную модернизацию сталеплавильного производства

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский металлургический завод в ближайшее время завершит масштабную модернизацию сталеплавильного производства, сообщил сегодня журналистам начальник управления планирования и экономического анализа БМЗ Иван Демидов, передает корреспондент БЕЛТА.

"В ОАО "БМЗ" в преддверии профессионального праздника запланировано знаковое событие - торжественный запуск в эксплуатацию установки вакуумной дегазации нового участка внепечной обработки стали, являющегося завершающим этапом масштабной модернизации сталеплавильного производства", - подчеркнул Иван Демидов.

Как пояснил заместитель главного инженера по реконструкции и техническому перевооружению БМЗ Дмитрий Борисовец, в реализацию этого проекта было инвестировано более Br185 млн. "Цель его - сбалансировать производство стали, улучшить качество и расширить марочный сортамент. Для достижения этой цели построены три основных технологических агрегата - это две установки "печ-ковш" и установка вакуумной дегазации", - сказал он.

Дмитрий Борисовец уточнил, что экономический эффект от реализации проекта должен составить около $15,9 млн в год. Кроме того, она позволила создать более 120 рабочих мест.

"У нас сейчас разработан прогноз развития и стратегия развития предприятия до 2030 года. Эти два документа согласованы и утверждены Минпромом", - рассказал заместитель главного инженера. Объем инвестиций по ним пока уточняется. При этом он сообщил, что если в 2017 году предприятие инвестировало порядка Br15,5 млн, то за первое полугодие 2018-го объем инвестиций уже составил Br14,4 млн.

Белорусский металлургический завод (ОАО "БМЗ" - управляющая компания холдинга "БМК") основан в 1984 году. Предприятие специализируется на производстве литой заготовки, фасонного, сортового и арматурного проката, труб, металлокорда, РМЛ и других видов проволоки.-0-