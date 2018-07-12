БМЗ в I полугодии увеличил экспорт продукции более чем на 30%

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский металлургический завод в первом полугодии увеличил экспорт продукции более чем на 30%, сообщил сегодня журналистам начальник управления планирования и экономического анализа БМЗ Иван Демидов, передает корреспондент БЕЛТА.

"За январь-июнь 2018 года предприятием отгружено на экспорт 957 тыс. т продукции на сумму $611,7 млн, или 131,5% к уровню аналогичного периода 2017 года. Рентабельность продаж - 9,6%. Запасы готовой продукции на БМЗ имеют минимальные значения и составляют 4,5% к среднемесячному объему производства", - пояснил Иван Демидов и уточнил, что по итогам 2017 года рентабельность продаж составила 6%.

Представитель БМЗ рассказал, что выручка от реализации продукции за январь-июнь 2018 года составила $741 млн, темп роста - 132,5% к аналогичному периоду 2017 года. Прибыль от реализации составила $71,1 млн, что практически в 2 раза превышает уровень первого полугодия 2017 года. "Благодаря эффективной работе сбытовых служб и субъектов товаропроводящей сети за первое полугодие БМЗ смог значительно расширить географию поставок. Освоено 6 новых стран - Гватемала (отгружалась катанка), Коста-Рика (бесшовные трубы), Малайзия (арматура), Мали (катанка), Панама (арматура) и Судан (литая заготовка)", - отметил он.

Отгрузка металлопродукции в новые страны составила 20,7 тыс. т на сумму почти $11 млн. Всего в текущем году БМЗ экспортировал свою продукцию в 55 стран мира. За первое полугодие 2017 года география экспорта составляла 46 стран.

Иван Демидов также сообщил, что по итогам работы ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" за 6 месяцев объем производства промышленной продукции составил Br1,39 млрд, или 140% к уровню аналогичного периода прошлого года. "Это наглядно говорит о стабильной работе предприятия и оптимальной загрузке его производственных переделов", - констатировал он.-0-