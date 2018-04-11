БНБ-Банк получил заем в 3 млн евро для кредитования МСП

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. БНБ-Банк получил заем в 3 млн евро для кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, сообщили БЕЛТА в банке.

"Подписание второго договора займа на 3 млн евро сроком на три года стало продолжением успешного сотрудничества Белорусского народного банка с Triodos Fair Share Fund и Triodos Microfinance Fund, фондами под управлением Triodos Investment Management", - рассказали в банке.

Как отметил заместитель генерального директора ОАО "БНБ-Банк" Сергей Сабук, привлечение долгосрочных финансовых ресурсов для содействия развитию среднего и малого предпринимательства - одно из приоритетных направлений деятельности Белорусского народного банка. "Заключение соглашения на новых условиях с учетом снижения стоимости локальных ресурсов отражает текущую конъюнктуру рынка Беларуси и открывает новые возможности финансирования для представителей малого и среднего бизнеса", - добавил он.

В сентябре 2017 года инвестиционные фонды под управлением Triodos Investment Management и Белорусский народный банк заключили соглашение, по которому банку предоставлено финансирование в 4 млн евро. Таким образом, БНБ-Банк стал для Triodos первым партнером на белорусском банковском рынке.

ОАО "БНБ-Банк" основано в 1992 году, 17 центров банковских услуг расположены во всех областных городах Беларуси. Основной акционер - АО "Банк Грузии". БНБ-Банк предоставляет широкий спектр услуг для юридических и физических лиц.

Фонды Triodos предоставляют инклюзивное финансирование более 100 финансовым институтам в 45 странах, им принадлежат доли в уставном капитале 25 финансовых институтов, в управлении которыми фонды принимают активное участие.-0-