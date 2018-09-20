БНК планирует сохранить по итогам года экспорт нефтепродуктов на уровне 11 млн т

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская нефтяная компания планирует сохранить по итогам 2018 года экспорт нефтепродуктов на уровне, аналогичном прошлому году, - 11 млн т, заявил заместитель генерального директора ЗАО "Белорусская нефтяная компания" Сергей Гриб сегодня на международной конференции "Рынок нефтепродуктов и газа Беларуси: производство, трейдинг, розница", передает корреспондент БЕЛТА.

"По итогам года экспорт будет порядка 11 млн т. Это на уровне прошлого года", - отметил Сергей Гриб.

Основные рынки по светлым нефтепродуктам - Украина, страны Балтии, Польша. Произошло небольшое снижение в объеме реализации и, соответственно, в доле на рынке Украины, однако, по мнению Сергея Гриба, для этого есть объективные причины, поскольку это высококонкурентный рынок. Сейчас доля БНК в импорте на рынке дизельного топлива Украины составляет 40%, в импорте на рынке автобензинов - 81%.

Перспективными в БНК считают рынки Польши, Чехии и Словакии. "Наша доля там сейчас небольшая. Но это в связи с тем, что основная доля на текущий момент приходится на Украину. Мы считаем данные рынки перспективными, поскольку там большая доля импорта, стабильный спрос, идет постоянный рост ВВП и, соответственно, потребления. Поэтому мы делаем фокус на стабильные гарантированные поставки на эти рынки, чтобы в перспективе, ближе к 2020 году мы могли нарастить туда поставки", - пояснил Сергей Гриб.-0-