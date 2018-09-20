БНК: поставки нефтепродуктов через Балтию выгоднее, чем через порты РФ

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поставки нефтепродуктов через балтийские порты выгоднее, чем через российские, заявил заместитель генерального директора ЗАО "Белорусская нефтяная компания" Сергей Гриб сегодня на международной конференции "Рынок нефтепродуктов и газа Беларуси: производство, трейдинг, розница", передает корреспондент БЕЛТА.

"В Россию мы предлагаем наши нефтепродукты на постоянной основе, в том числе долгосрочной, что можно видеть по нашим тендерам. Получаем предложения по поставке в направлении российских портов, но в текущий момент цены при поставке через балтийские порты лучше, чем цены при поставке через Россию", - отметил Сергей Гриб.

При этом он подчеркнул, что БНК не ограничивает российское направление при поставках нефтепродуктов. "Мы даем нашим покупателям полный выбор базиса поставки, они уже выбирают исходя из своих возможностей и потребностей", - добавил он.

По информации Сергея Гриба, в этом году через российские порты было поставлено примерно 40 тыс. т нефтепродуктов.-0-