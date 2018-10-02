"Бобруйскагромаш" наладит прямые поставки сельхозтехники на Кубу

2 октября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Договоренность о прямых поставках сельхозтехники ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш" на Кубу достигнута во время посещения 27 сентября этого предприятия кубинской делегацией, сообщили БЕЛТА в холдинге.

Визит делегации кубинского Министерства сельского хозяйства во главе с замминистра Хосе Суаресом Леоном был организован при поддержке посольства Республики Куба в Беларуси с целью углубления двусторонних отношений в области механизации сельского хозяйства. Кроме сотрудников Минсельхоза, были представлены руководители и специалисты Научно-исследовательского института сельскохозяйственного машиностроения Кубы (IAgric).

Гости ознакомились с производственными мощностями лидера белорусского сельхозмашиностроения, посетили экспозицию выпускаемой техники для аграрного сектора и провели деловые переговоры. В ходе встречи с генеральным директором предприятия Александром Еремеевым Хосе Суарес Леон подтвердил заинтересованность в налаживании прямых торговых отношений между белорусскими предприятиями сельхозмашиностроения и кубинскими компаниями, входящими в структуру министерства.

"Стороны определили номенклатуру техники производства ОАО "Бобруйскагромаш", наиболее перспективную для выхода на кубинский рынок, договорились совместно проработать возможные схемы сотрудничества и программу на 2019 год", - рассказали собеседники.

Бобруйская техника уже известна кубинским аграриям. Ранее она поставлялась на Остров Свободы в небольших объемах через посреднические структуры, которые брали на себя решение вопросов с конвертацией кубинского песо. Однако, принимая во внимание структурные изменения, происходящие в настоящее время в кубинской экономике, руководство Минсельхоза Кубы заинтересовано в прямых поставках сельскохозяйственной техники из Беларуси.

Бобруйское предприятие создано в 1974 году. Акционировано в 2005-м, а в 2012 году стало управляющей компанией холдинга “Бобруйскагромаш”, который является сегодня одним из крупнейших в Беларуси и СНГ производителей сельскохозяйственной техники. Основу производственной программы составляет навесная и прицепная техника для заготовки и раздачи кормов. Выпускается также техника для внесения органических и минеральных удобрений, раздельной рулонной уборки льна, прицепная самосвальная техника к тракторам различных классов и др.-0-