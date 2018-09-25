Более 100 компаний из 18 стран участвуют в выставке "Деревообработка-2018" в Минске

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 100 компаний из 18 стран участвуют в 25-й международной специализированной выставке оборудования и технологий для лесной, деревообрабатывающей и мебельной промышленности "Деревообработка-2018", которая проходит 25-28 сентября в Минске, сообщила корреспонденту БЕЛТА помощник генерального директора ЗАО "Минскэкспо" Светлана Звездина.

"В выставке "Деревообработка" в этом году участвуют более 100 компаний из 18 стран: Австрии, Италии, Германии, России, Словении, Словакии, Китая, Латвии, Литвы, Турции, Украины, Чехии и других. Более 50% участников - зарубежные представители", - сказала Светлана Звездина.

На стендах компаний можно найти новые технические разработки по оснащению всего производственного цикла от заготовки древесины до глубокой переработки древесного сырья. Среди экспонатов - инструменты для обработки древесины, изделия для оснастки станков, технические средства для утилизации древесных отходов, производства энергии из древесного топлива, средства для энергосбережения, защиты окружающей среды, программное обеспечение.

На выставке организован специализированный салон "Биоэнергетика-2018". Он посвящен технологиям и оборудованию для производства и сжигания различных видов биотоплива, возобновляемым источникам энергии, биомассе, биопроцессам.

На выставке также запланирована деловая программа. Посетители получат специальные предложения от участников, бесплатные консультации специалистов, смогут изучить преимущества станочного оборудования, которое продемонстрируют в работе, а также обсудить актуальные вопросы отрасли. Семинар по вопросам энергосбережения и экологической безопасности предприятий деревообработки пройдет 25 сентября. Участники обсудят вопросы ресурсосбережения, возобновляемой энергетики, применения новейших энергосберегающих материалов и технологий. Опытом использования древесных отходов для получения электрической и тепловой энергии поделятся участники выставки из Германии. Организатор семинара - ассоциация "Возобновляемая энергетика".

На 26 сентября запланирован бизнес-форум "Состояние и перспективы внешнеэкономической деятельности предприятий деревообрабатывающей и мебельной промышленности Республики Беларусь". Участники обсудят вопросы повышения конкурентоспособности продукции деревообработки, проблемы и возможности экспорта и импорта, производственную кооперацию, тенденции европейского рынка продукции деревообработки, лицензирование, нормы качества и сертификацию продукции на зарубежных рынках, требования Европейской директивы по торговле изделиями деревообработки и мебели. Участие в форуме примут представители союзов деревообрабатывающей промышленности Беларуси, Германии, Швейцарии, Австрии. Организатором форума выступает Бизнес-союз предпринимателей и нанимателей имени профессора М.С.Кунявского.

Кроме того, во время круглых столов и семинаров специалисты обсудят вопросы государственного и частного партнерства в работе предприятий лесопромышленного комплекса Беларуси, повышение эффективности использования древесных материалов, профилактику производственного травматизма. Также во время выставки пройдет фестиваль столярного дела JETFEST.

Выставка "Деревообработка" проходит ежегодно с 1993 года. Организатором выступает выставочная компания "Минскэкспо".-0-