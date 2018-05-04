Более 100 переговоров провела белорусская делегация на сельскохозяйственной выставке в Марокко

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 100 переговоров провела белорусская делегация во время 13-й Международной сельскохозяйственной выставки SIAM 2018, которая 24-28 апреля прошла в Мекнесе (Марокко), сообщили БЕЛТА в Национальном центре маркетинга и конъюнктуры цен Министерства иностранных дел Беларуси, который выступил организатором национальной экспозиции.

Беларусь представляла на выставке продукцию и разработки в сфере сельскохозяйственного машиностроения и оборудования, в нефтехимической, образовательной и научно-технической отраслях. Особый интерес у посетителей вызвала продукция "МТЗ", "Бобруйскагромаш", "Гомсельмаш", "Амкодор" и "Белшина".

"Были проведены презентации белорусского экспортного потенциала, состоялось более 100 переговоров с представителями деловых кругов из Марокко и других стран региона, установлены многочисленные деловые контакты, достигнуты договоренности о подписании ряда документов. В адрес белорусских экспонентов поступило большое количество предложений об установлении дилерских отношений", - рассказали в центре.

Белорусскую экспозицию посетили наследный принц Марокко Мулай аль-Хасан, высокопоставленные представители правительства и деловых кругов Марокко.

На выставке были представлены более 20 стран, включая Беларусь, Германию, Италию, Бельгию, Турцию, Россию. Почетным гостем SIAM 2018 стали Нидерланды. Площадь экспозиции составила более 181 тыс. кв.м, количество посетителей - свыше 1 млн.-0-