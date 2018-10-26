26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 123 т меда заготовили лесхозы Беларуси в 2018 году, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

В 2017 году собранный объем был ниже - 104,2 т. "Лучшие показатели по заготовке меда в 2018 году зафиксированы в Минском государственном производственном лесохозяйственном объединении (ГПЛХО). Здесь собрали 36,9 т меда. Однако лучший показатель по выходу товарного меда на одну пчелосемью - 19,6 кг - имеет сегодня Могилевское ГПЛХО", - рассказала консультант управления производства и реализации продукции Министерства лесного хозяйства Оксана Петрулевич во время республиканского семинара в Поставском лесхозе, посвященного вопросам развития пчеловодства.

Перед организациями лесной отрасли стоит задача оптимизировать количество пчелосемей (не менее 70 на одной пчелопасеке). Для обеспечения прироста пчелосемей, а также своевременной замены старых ульев лесхозам в 2019 году необходимо приобрести около 900 ульев. "Основное производственное направление развития пчеловодства - опылительно-медовое. В этой связи нам необходимо увеличивать объемы заготовки товарного меда. В 2019 году этот показатель должен составить 177,6 т, в 2020 году - 186,7 т", - отметила Оксана Петрулевич.

Заместитель министра лесного хозяйства Леонид Демьяник подчеркнул, что лесхозы уже провели большую работу по росту численности пчелосемей, увеличению выхода товарного меда и выполнению других мероприятий программы развития пчеловодства в организациях Минлесхоза на 2016-2020 годы. "Объем товарного меда за последние пять лет увеличился в два раза. Однако важно не останавливаться и развиваться в данном направлении. Для этого необходимо укреплять материально-техническую базу в пчеловодстве, развивать рынок и увеличивать объемы реализации продукции, повышать ее качество", - заявил замминистра.-0-