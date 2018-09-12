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Более 150 белорусских предприятий примет участие в выставке в Ташкенте

Экономика 12.09.2018 | 11:05

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 150 белорусских предприятий примет участие в масштабной выставке белорусских производителей Made in Belarus, которая пройдет 14-19 сентября в Ташкенте (Узбекистан), сообщили БЕЛТА в выставочном унитарном предприятии "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты.

Посетителям продемонстрируют ряд тематических экспозиций. Крупные промышленные предприятия Беларуси покажут образцы сельскохозяйственной и коммунальной техники, инновационные электробусы, горные комбайны, разработки для оборонного комплекса. На выставке будут представлены карьерные самосвалы "БелАЗ", инновационные модели тракторов BELARUS от МТЗ, зерноуборочные комбайны, техника для уборки хлопка и комплексы для заготовки кормов в экстремальных условиях от "Гомсельмаша". Косилки для скашивания естественных и сеяных трав, пресс-подборщики для валков сена и соломы, а также кормораздатчики с электронной системой контроля количества загружаемых смесей предложит "Бобруйскагромаш". "Амкодор" презентует модели универсальных погрузчиков, а МАЗ - автокран для погрузочно-разгрузочных и строительно-монтажных работ, самосвальный автопоезд для перевозки сыпучих грузов и пассажирский низкопольный автобус. Электробус модели Е433 Vitovt Max Electro, объединяющий в себе преимущества троллейбуса и автобуса, продемонстрирует "Белкоммунмаш". Инновационный транспорт бесшумен, способен преодолевать без подзарядки до 15 км, оснащен системами видеонаблюдения, GPS-навигации и климат-контроля.

Экспозиция представит широкий ассортимент комплектующих, деталей и технологического оборудования для различных отраслей промышленности. "Могилевлифтмаш" продемонстрирует кабину пассажирского лифта улучшенной отделки грузоподъемностью 400 т. Также будут представлены микропроцессорные станции управления пассажирскими лифтами. Белорусские производители готовы предложить узбекским потребителям и современную бытовую технику для дома и офиса.

Предприятия концерна "Белнефтехим" продемонстрируют образцы нефтехимической и химической продукции, которая экспортируется более чем в 100 стран. Крупные предприятия легкой промышленности Беларуси покажут модные коллекции повседневной, деловой и спортивной одежды, домашний текстиль, натуральную кожаную обувь и спецэкипировку.

"Белорусская лесная компания" представит изоляционные древесноволокнистые плиты, "Березастройматериалы" - ассортимент керамической плитки, "Речицадрев" - наборы корпусной мебели для дома и офиса. Продукцию из стекла и хрусталя презентует стеклозавод "Неман".

На выставке также будут широко представлены белорусские продукты питания: сыры, сливочное масло, молочные смеси для детей, творожные пасты, деликатесы из говядины, свинины и мяса птицы, рыбные консервы и пресервы, овощные маринады, зефир, шоколад и конфеты ручной работы, вина и крепкие алкогольные напитки.

Будут презентованы более 100 научно-технических разработок от организаций Министерства образования и Национальной академии наук Беларуси. БГУ представит серию ветеринарных биопрепаратов, оригинальные белорусские препараты для лечения злокачественных опухолей. Ультразвуковые технологии и оборудование медицинского назначения для кардиологии, онкологии и стоматологии предложит научно-технологический парк БНТУ "Политехник". Интеллектуальные биомедицинские системы представит Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси. Также покажут свои разработки БГУИР, НПЦ многофункциональных беспилотных комплексов НАН.

Ведущие классические и профильные университеты Беларуси - БГУ, Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, БГУИР и другие - предложат образовательные программы для иностранных студентов: очное и заочное обучение, курсы переподготовки и повышения квалификации, семинары и тренинги.

Новинки белорусского книгоиздания представят крупные издательства страны - "Мастацкая літаратура", "Беларусь", "Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки", "Народная асвета", "Вышэйшая школа" и другие. На выставке в Ташкенте пройдет презентация дополненного издания "Францыск Скарына на мовах народаў свету" с переводом предисловия к книге "Юдифь" на узбекский язык.

Широкий ассортимент лекарственных средств, витаминных комплексов и биологически активных добавок к пище представят подведомственные предприятия Министерства здравоохранения и холдинг "Белфармпром". Это противоопухолевые препараты нового поколения, средства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и опорно-двигательного аппарата, противомикробные и противовирусные препараты.

На выставке в Ташкенте будут презентованы возможности отдыха и оздоровления в Беларуси: санаторно-курортный отдых, туры по природным достопримечательностям Беларуси. Национальное агентство по туризму предложит экскурсионные туры по историческим достопримечательностям Беларуси, а также презентует предстоящие крупные спортивные события международного уровня - II Европейские игры в 2019 году и чемпионат мира по хоккею в 2021-м.

Выставку организует Белорусская торгово-промышленная палата при поддержке Министерства внешней торговли Узбекистана, государственных органов, посольств и бизнес-ассоциаций двух стран. Выставочным оператором выступает предприятие "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты.-0-

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БелТПП, выставка, Узбекистан
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