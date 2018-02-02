Более 20 компаний Монако заинтересованы в развитии сотрудничества с Беларусью

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 20 компаний княжества Монако заинтересованы в развитии сотрудничества с Беларусью, сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси во Франции.

В Монако состоялась первая презентация возможностей торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Беларусью, организованная посольством Беларуси во Франции и Экономическим советом Монако (Monaco Economic Board). В презентации приняли участие руководство Экономического совета и представители более 20 компаний княжества, заинтересованных в развитии сотрудничества с Беларусью в финансовой, консалтинговой, юридической, туристической и иных сферах.

На презентации Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси во Франции и Монако по совместительству Павел Латушко и старший советник посольства по торгово-экономическим вопросам Владимир Малевич представили возможности реализации проектов совместно с Парком высоких технологий Беларуси и промышленных проектов в индустриальном парке "Великий камень". Председатель Экономического совета Монако Мишель Дотта выразил заинтересованность в организации в 2019 году первого визита деловых кругов Монако в Беларусь с целью проведения переговоров о реализации двусторонних проектов в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

Государственный министр Монако Серж Телль в беседе с Павлом Латушко подчеркнул важность и приоритетность развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя странами.-0-