14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 20 национальных эталонов планируется создать в Беларуси до 2020 года, сообщил сегодня журналистам председатель Государственного комитета по стандартизации Виктор Назаренко, передает корреспондент БЕЛТА.

Новые эталоны планируется разработать в целях развития атомной энергетики и связанных с ней технологий, сферы информационных технологий, контроля качества топливно-энергетических ресурсов, защиты от чрезвычайных ситуаций, медицинских услуг, отдельных отраслей промышленности, строительства и сельского хозяйства. "Процесс создания эталонной базы серьезно поддерживает государство. Принимая новые программы "Эталоны Беларуси", мы вместе с научными, промышленными организациями планируем, какой нужен нашей стране эталон для развития науки и промышленности", - сказал Виктор Назаренко.

Директор Белорусского государственного института метрологии Валерий Гуревич рассказал, что уже ведется работа над созданием трех новых эталонов. "Это национальный эталон твердости, который связан с промышленными технологиями, - пояснил он. - Начали совместно с Национальной академией наук разрабатывать национальный эталон в области нанометрии - создание нанопродукции связано с подтверждением ее свойств, оценкой воздействия на организм человека. Приступили к работе по созданию эталона, связанного с качеством воздуха, это достаточно серьезная метрологическая задача".

Эталонная база Беларуси включает 54 государственных эталона, которые воспроизводят значения длины, массы, времени и частоты, температуры, силы света и других единиц Международной системы единиц (SI) в области физико-химических, оптических, акустических, электрических, радиоэлектронных величин, измерений давления и расхода, ионизирующих излучений. Международный уровень белорусских эталонов подтверждается путем их сличения с эталонами других стран. В настоящее время в базе Международного бюро мер и весов опубликовано 247 позиций о наилучших измерительных возможностях Беларуси, что способствует расширению экспортного сегмента страны.

Всемирный день метрологии отмечается 20 мая. В нынешнем году его тема - "В постоянном развитии - Международная система единиц (SI)" - направлена на поиски наиболее совершенного определения ряда основных единиц SI на основе фундаментальных законов физики. Это потребует нового подхода к пониманию этих величин, их передаче, обеспечению потребностей промышленности и позволит будущим пользователям применять более совершенные и перспективные методы измерений, в том числе для поддержки качества новой продукции и услуг.

К Всемирному дню метрологии организации Госстандарта проведут в регионах страны дни открытых дверей, семинары, тематические занятия, направленные на привлечение внимание к метрологической деятельности как важной составляющей обеспечения качества и конкурентоспособности отечественной продукции и услуг.-0-