Более 30 предприятий мясо-молочной отрасли аттестованы для экспорта в КНР - Русый

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аттестованы 32 предприятия мясо-молочной промышленности для экспорта в Китайскую Народную Республику. Об этом в эфире телеканалаОНТ сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Михаил Русый, сообщает БЕЛТА.

По словам вице-премьера, Беларусь проводит серьезную работу с КНР по поставкам сельхозпродукции. "Китайскими специалистами были проведены десятки инспекций и аттестованы 32 предприятия мясо-молочной промышленности. Сейчас представляем 7 птицеводческих предприятий для аттестации", - проинформировал он. В прошлом году в Китай поставлена мясо-молочная продукция на $17 млн. На текущий год запланировано экспортировать продуктов питания в эту страну на сумму $100 млн.

"Сейчас мы поставляем продукцию в 82 страны мира - где-то тоннами, сотнями тонн, а надо переходить на тысячи. Работа ведется довольно серьезная. Каждому предприятию поставлена соответствующая задача", - сказал Михаил Русый. Есть намерение довести долю экспорта на рынки вне ЕАЭС за два года до 35-40%. Помощь предприятиям в этом направлении оказывают также специалисты Министерства иностранных дел, Министерства сельского хозяйства и продовольствия

Говоря о ценах на сельскохозяйственную продукцию, заместитель премьер-министра отметил, что в этом направлении предстоит сделать еще много, особенно в части снижения затрат. "Если брать молочную отрасль, то в лучших хозяйствах, чтобы произвести 1 л молока, нужно потратить 0,8 кг кормовых единиц, а в целом по стране - более 1 кг. С вводом новых комплексов, молочно-товарных ферм весьма заметно улучшилось качество молока. С прошлого года из стран бывшего СССР Беларусь первая отказалась от производства молока второго сорта. Мы перешли на технологии, как в Европе, но затраты, понесенные на определенный вид продукции по некоторым направлениям, у нас отличаются в два раза", - рассказал он. Именно за это пятилетие необходимо провести работу по снижению затрат, добавил Михаил Русый.-0-