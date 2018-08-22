Более 30% расходов бюджета на экономику Беларуси в I полугодии пошло на сельское хозяйство

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 30% расходов бюджета на экономику Беларуси в январе-июне 2018 года пошло на поддержку сельского хозяйства. Такая информация содержится в докладе "О состоянии государственных финансов Республики Беларусь", опубликованном на сайте Министерства финансов, сообщает БЕЛТА.

Расходы бюджета по разделу "Национальная экономика" за январь-июнь составили Br2,3 млрд, или 15,4% всех бюджетных расходов, 32,8% из которых направлено на поддержку и развитие сельского хозяйства.

Согласно докладу, объем средств, направленных на финансирование социальной сферы (здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации, образование, социальная политика), составил Br6,83 млрд, из них на образование пошло Br2,88 млрд, здравоохранение - Br2,21 млрд.

В целом расходы консолидированного бюджета в январе-июне профинансированы в сумме Br15 млрд (на 13,4% выше уровня шести месяцев 2017 года в номинальном выражении и на 1,1% - в реальном).

Доходы консолидированного бюджета по итогам января-июня составили Br18,08 млрд и увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 23,4% в номинальном выражении и на 10,1% - в реальном. Отношение доходов консолидированного бюджета к ВВП составило 32,4%.-0-