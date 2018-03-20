Более 300 автомобилей Geely Atlas NL3 продал завод "БЕЛДЖИ" на внутреннем рынке

20 марта, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. С момента старта производства в Беларуси продано 303 автомобиля Geely Atlas NL3. Об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель министра промышленности Геннадий Свидерский, передает корреспондент БЕЛТА.

"На данный момент продано 303 автомобиля - как физическим, так и юридическим лицам. С начала продаж в России мы отгрузили туда 500 машин, сейчас есть заказ на 2,5 тыс. автомобилей, и точно знаю, что мы его выполним. Надеюсь, что запущенная в Беларуси программа (льготного кредитования покупки автомобилей. - Прим. БЕЛТА) даст не менее 2 тыс. машин", - сказал Геннадий Свидерский.

Он выразил убежденность, что предприятие сможет удовлетворить спрос на автомобили после запуска программы льготного кредитования.

Относительно новых рынков Геннадий Свидерский рассказал, что в настоящее время прорабатывается возможность организации продаж в Казахстане.-0-