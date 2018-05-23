23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 50 мероприятий пройдут на Белорусском промышленном форуме, который состоится с 29 мая по 1 июня в Минске. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил директор выставочного унитарного предприятия "Экспофорум" Александр Стариков, передает корреспондент БЕЛТА.

Центральное место в программе форума занимает XXI Международная специализированная выставка "ТехИнноПром", где тема четвертой промышленной революции (Industry 4.0) придаст выставке особое звучание. Цифровизация производственных процессов отражена в таких разделах выставки, как "Аддитивные технологии, 3D принтеры", "Авиакосмические технологии", "Технологии виртуальной реальности, искусственный интеллект", "Робототехника. Промышленные роботизированные манипуляторы. Автомобили-роботы, беспилотные транспортные средства" и др. Наряду с традиционными направлениями "Промышленное оборудование, технологии и продукция", "Энергетика в промышленности, энергосбережение, экология" широко будут представлены темы "Цифровая трансформация промышленного сектора экономики, бизнеса и общества", "Развитие интернета вещей (IoT)" и "Облачные сервисы".

Минпромом совместно с НАН Беларуси и Минским горисполкомом запланирована специализированная экспозиция, посвященная развитию легкового автомобилестроения, производства электромобилей и рынка автокомпонентов. ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш" вместе с ЗАО "Штадлер Минск" организуют в павильоне и на открытой площадке "ТехИнноПром" совместную экспозицию современных и перспективных транспортных средств и систем, таких как электробусы, скоростные трамваи, новейшие троллейбусы, автобусы с дизельным и газомоторным двигателем, подвижные железнодорожные составы, вагоны метро.

Помимо белорусских предприятий на выставке будут представлены коллективные экспозиции Свердловской, Курганской, Псковской, Брянской областей и г. Новосибирска Российской Федерации. Также участие примут компании-производители промышленной продукции Китая, Украины и Швеции.

В деловой программе "ТехИнноПром" содержится 23 специализированных мероприятия. Масштабными и содержательными запланированы пленарное заседание "Беларусь - место интеграции Запада и Востока. Будущее развитие промышленного потенциала республики", международный симпозиум "Технологии. Оборудование. Качество", международный научно-практический симпозиум "Перспективы развития аддитивных технологий в Республике Беларусь".

Одним из ключевых моментов Белорусского промышленного форума станет деловой визит представителей немецких компаний для установления контактов и налаживания сотрудничества по теме "Автоматизация, робототехника и цифровизация". Предполагается проведение переговоров в рамках контактно-кооперационной биржи, посещение белорусских организаций и предприятий, а также проведение специализированной конференции в формате II Немецко-белорусского форума Industry 4.0.

Серия интересных презентаций пройдет во время ярмарки инновационных разработок. С практическим уклоном будут проводиться кооперационная биржа "Наука и промышленность - стратегия инновационного сотрудничества" и Биржа субконтрактов в промышленности. Также запланирован конкурс сварщиков, в котором примут участие 195 сварщиков из Беларуси.

Кроме того, на одной площадке в рамках промышленного форума пройдут еще три выставки - "Химия. Нефть и Газ", "Профсварка", "Пластех". Все экспозиции и демонстрационные павильоны разместятся на площадях Футбольного манежа. Традиционно форум проходит под патронажем правительства Беларуси. Организационный комитет возглавляет заместитель премьер-министра Владимир Семашко. Организатором выступает УП "Экспофорум".

Белорусский промышленный форум проводится ежегодно с 1997 года. За это время он приобрел международную известность в качестве демонстрационной площадки передовых технологий и инноваций в промышленности. Участниками выставки и деловой программы форума в разное время становились известные компании более чем 30 стран. Ежегодно выставочную экспозицию формируют 200-300 организаций, а около 150 вошли в число постоянных экспонентов.-0-