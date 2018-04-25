Более 800 предпринимателей уже воспользовались уведомительным порядком открытия бизнеса

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уведомительным порядком открытия бизнеса воспользовались уже более 800 предпринимателей. Об этом сегодня сообщил заместитель министра экономики Дмитрий Матусевич на заседании круглого стола в Палате представителей, передает корреспондент БЕЛТА.

Уведомительный порядок начала осуществления отдельных видов экономической деятельности работает с 26 февраля. По данным на 1 апреля, местным властям подано 802 уведомления. Чаще всего предприниматели заявляют такие виды деятельности, как предоставление услуг по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, розничная торговля.

Дмитрий Матусевич отметил, что уведомительный принцип распространяется на 19 ключевых для субъектов малого и среднего бизнеса и ИП видов деятельности. Перечень утвержден декретом №7 о развитии предпринимательства. В него включены бытовые, туристические услуги, деятельность в сфере торговли и общественного питания, услуги по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств, перевозке пассажиров и багажа (в нерегулярном сообщении), производство одежды и обуви, пищевой и сельхозпродукции, мебели и стройматериалов и иные распространенные виды деятельности.

Замминистра рассказал, что в соответствие с декретом предстоит привести 6 кодексов, 21 закон, 13 указов и 34 постановления. "Кроме этого, идет поток документов, который так или иначе связан с упрощением предпринимательской деятельности", - сказал он. Дмитрий Матусевич назвал законопроекты, с которыми предстоит работать депутатам. Так, готовятся поправки в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Приводится в соответствие с декретом №7 закон об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Замминистра информировал, что в будущем документ станет кодексом.

Круглый стол проводит Постоянная комиссия Палаты представителей по экономической политике. Парламентарии вместе с представителями заинтересованных министерств и ведомств, бизнес-союзов изучают практические аспекты реализации декрета №7.-0-