Более 99% сведений о транзитных товарах представляется в таможню заблаговременно

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти 99% сведений о транзитных товарах представляется в таможенные органы Беларуси с использованием электронной предварительной информации, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Заблаговременно поданные в таможенные органы сведения принимаются за основу при формировании электронного вида транзитной декларации. По прибытии в пункт пропуска сотрудник таможенного органа сверяет заранее поданные сведения с указанными в представленных к оформлению документах. Так, из 536 тыс. оформленных в январе-мае транзитных деклараций 532 тыс. было оформлено с использованием электронной предварительной информации в качестве электронной копии транзитной декларации.

Главная цель использования предварительной информации - оптимизировать и ускорить процесс оформления грузов при перемещении их через таможенную границу.-0-