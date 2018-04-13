13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более Br170 тыс. выделят на закупку светосигнального оборудования для нового авиаремонтного завода. Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров от 10 апреля 2018 года №273, опубликованном сегодня на
Совмин постановил установить срок использования бюджетных средств в сумме Br171,185 тыс., выданных проектно-изыскательскому республиканскому унитарному предприятию "Институт "Белжелдорпроект" в виде целевого аванса на закупку светосигнального оборудования при строительстве объекта "Строительство авиаремонтного завода на территории Национального аэропорта Минск. Первая очередь строительства", в течение шести месяцев с даты получения указанных средств.
Строительство нового авиаремонтного завода завершается, объект расположен рядом с Национальным аэропортом Минск. Планируется, что там смогут обслуживаться любые типы воздушных судов, в том числе такие самолеты, как Boeing, Airbus, Embraer, CRJ.-0-
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