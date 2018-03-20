20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. БПС-Сбербанк рассказал подробности программы кредитования на покупку автомобилей Geely. Соответствующая информация размещена на сайте банка, сообщает БЕЛТА.

БПС-Сбербанк 20 марта запустил программу льготного кредитования покупки автомобилей Geely. Специальным кредитным предложением автолюбители могут воспользоваться по сниженной ставке 1,9% годовых в первые три года.

БПС-Сбербанк запускает программу льготного кредитования покупки автомобилей Geely Atlas "Уже завтра автолюбители смогут приобрести Geely Atlas по программе льготного кредитования с минимальным первоначальным взносом и минимальной процентной ставкой", - сообщили в эфире.

"Банк открывает программу доступного кредитования автомобилей. Беспрецедентно низкая стоимость обслуживания кредита станет дополнительным стимулом приобрести собираемые в Беларуси автомобили Geely. При этом значительно уменьшившийся размер ежемесячного платежа позволит выбрать автомобиль более дорогой комплектации или классом выше, сохраняя привычный образ жизни", - подчеркнул заместитель председателя правления БПС-Сбербанка Олег Бородко.

Льготные кредиты доступны физическим лицам при покупке нового автомобиля модельного ряда Geely. Первые годы действует пониженная ставка - 1,9% (ставка рефинансирования минус 8,6 процентного пункта). Банк готов предоставлять кредитные средства на 90% стоимости автомобиля по льготной ставке на два года. Если минимум четверть машины оплатить самостоятельно, то особые условия будут расширены и будут действовать в течение первых трех лет пользования кредитом. В дальнейшем основная ставка будет равна ставке рефинансирования плюс 2,5 процентного пункта. Максимальный срок пользования кредитом - до 7 лет.

Кредиты выдаются по партнерской программе "Автокредит "Geely со Сбербанком", запущенной совместно с СЗАО "БЕЛДЖИ". Оформить кредит на покупку автомобиля Geely на уникальных условиях можно во всех офисах БПС-Сбербанка. Немаловажно, что решение по кредиту будет приниматься в течение дня с момента подачи пакета документов.

Белорусско-китайское СЗАО "БЕЛДЖИ", выпускающее легковые автомобили под маркой Geely, создано в 2011 году. В феврале 2013 года на предприятии был собран первый автомобиль. На площадях нового предприятия по полному технологическому циклу осуществляется производство кроссовера Geely ATLAS (NL-3), вскоре будет налажен выпуск двух моделей кроссовера Geely Emgrand X7 (NL-4) и седана Geely Emgrand7 (FE-3).-0-