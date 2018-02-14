БПС-Сбербанк выделит Br95 млн на адресное субсидирование строительства жилья

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. БПС-Сбербанк в 2018 году выделит Br95 млн на адресное субсидирование строительства жилья. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель председателя правления банка по розничному бизнесу Олег Бородко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Более Br130 млн мы запланировали на 2018 год под выдачу кредитов на недвижимость, в том числе Br95 млн - на строительство жилья по указу №240. Это серьезные инвестиции, которые граждане могут получить в нашем банке. Если мы увидим рост востребованности данного вида кредитования, в рамках нашего бизнес-плана сможем выходить на наблюдательный совет и корректировать в сторону увеличения те или иные бизнес-показатели. Данная сумма запланирована исходя из емкости рынка и нашего ожидания потребности населения", - сказал Олег Бородко.

БПС-Сбербанк в 2017 году стал лидером на рынке финансирования недвижимости физических лиц. За прошлый год банк выдал более 5 тыс. жилищных кредитов на Br250 млн - это в четыре раза больше, чем в 2016-м. По итогам 2017 года БПС-Сбербанк занял второе место среди банков Беларуси по величине розничных активов.

Сегодня в Минске по ул. Свердлова, 24 открылся центр ипотечного кредитования БПС-Сбербанка, в котором в течение одного дня можно получить жилищный кредит, совершить сделку и зарегистрировать объект недвижимости в Минске и Минском районе. Центр работает по принципу одного окна: в одном месте клиенту предоставят заемные ресурсы, подготовят документы и оформят сделку, организовано рабочее место государственного регистратора Минского городского агентства по государственной регистрации и земельному кадастру. Приоритетное направление - предоставление населению кредитов с господдержкой по адресному субсидированию в жилищном строительстве по указу №240.

Партнерами банка выступают 150 организаций-застройщиков, в том числе 79 из Минска и Минской области. "Их количество вряд ли будет увеличено, мы будем работать над качеством. В рамках этого партнерства рассматривается возможность обеспечивать кредиты не только на недвижимость, но и в рамках потребительского кредитования до 10 лет, например, на ремонт жилья. Переговоры в этом направлении ведутся", - пояснил Олег Бородко.-0-