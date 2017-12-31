Бренд "Зроблена ў Беларусі" завоевывает новые рынки высоким качеством продукции - Заяц

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бренд "Зроблена ў Беларусі" завоевывает новые рынки благодаря качеству выпускаемой продукции. Такое мнение высказал министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Сегодня важно завоевывать рынок, потребителя и заниматься импортозамещением. Всю продукцию на белорусских перерабатывающих предприятиях производят только по ГОСТам. Благодаря этому бренд "Зроблена ў Беларусі" сегодня котируется, особенно по продуктам питания", - отметил Леонид Заяц.

По программе импортозамещения уже сделано немало. Гордостью отечественной перерабатывающей промышленности является молочная продукция. Например, только сыров в Беларуси производится более 300 видов. Постоянно расширяется география поставок. "Недавно я вернулся из Китая. В 2017 году уже в 10 раз увеличили поставки молочной продукции на этот рынок. Например, пастеризованное молоко - в 2018 году будем поставлять большие объемы", - рассказал Леонид Заяц.

Наращиваются объемы производства рыбной продукции. "В 2017 году произвели 650 т такой рыбы, как форель, африканский сом, плюс осетровые, икра. В Беларуси есть 32 закрытых бассейна, в которых выращивается столовая рыба", - добавил министр. По отечественной технологии в закрытом грунте выращивается земляника, урожай собирается дважды в год - в апреле и октябре. Еще одна гордость белорусских технологов - замороженный хлеб. Массу-полуфабрикат замораживают, потом можно распаковать и выпекать в микроволновке, хлебопечке, духовке. "Поставляем его в 15 стран мира. Он натуральный", - констатировал Леонид Заяц.

Министр поблагодарил всех белорусов за поддержку в 2017 году агропромышленного комплекса и потребителей - за преданность отечественным продуктам.-0-