5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брифинг о новых подходах к кредитованию физических и юридических лиц пройдет в пресс-центре БЕЛТА 6 апреля в 14.00.

Национальным банком утверждена Инструкция о порядке предоставления денежных средств в форме кредита и их возврата (погашения), которая будет опубликована в ближайшее время. Инструкция обобщает уже применяющиеся на практике нормы, а также содержит ряд нововведений. Об основных новациях, предусмотренных этим документом, на брифинге расскажет заместитель начальника главного управления регулирования банковских операций Национального банка Ольга Илюкевич.

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