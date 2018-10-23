Брифинг об изменениях в Банковском кодексе Беларуси состоится в БЕЛТА 25 октября

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брифинг об изменениях в Банковском кодексе Республики Беларусь состоится в пресс-центре БЕЛТА 25 октября в 14.30.
С 29 октября 2018 года в Беларуси вступают в силу изменения, внесенные в Банковский кодекс. В документе закреплены положения, касающиеся защиты интересов граждан - потребителей финансовых услуг, изменен порядок предоставления сведений, составляющих банковскую тайну, уточнены условия и порядок прекращения деятельности банка, расширен перечень видов безналичных расчетов, совершенствуется деятельность небанковских кредитно-финансовых организаций. Прокомментируют основные новации представители Национального банка Беларуси.
Аккредитация СМИ обязательна. Зарегистрироваться можно по телефонам (017) 327-24-47, (029) 645-43-38, электронной почте: pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4197 BYN
|2.406 BYN
|2.415 BYN
|USD
|2.0988 BYN
|2.099 BYN
|2.105 BYN
|RUB
|3.2132 BYN
|3.205 BYN
|3.22 BYN