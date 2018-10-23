Брифинг об изменениях в Банковском кодексе Беларуси состоится в БЕЛТА 25 октября

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брифинг об изменениях в Банковском кодексе Республики Беларусь состоится в пресс-центре БЕЛТА 25 октября в 14.30.

С 29 октября 2018 года в Беларуси вступают в силу изменения, внесенные в Банковский кодекс. В документе закреплены положения, касающиеся защиты интересов граждан - потребителей финансовых услуг, изменен порядок предоставления сведений, составляющих банковскую тайну, уточнены условия и порядок прекращения деятельности банка, расширен перечень видов безналичных расчетов, совершенствуется деятельность небанковских кредитно-финансовых организаций. Прокомментируют основные новации представители Национального банка Беларуси.

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