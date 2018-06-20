Британские компании заинтересованы в закупке белорусских пиломатериалов на бирже

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британские компании заинтересованы в закупке белорусских пиломатериалов на биржевых торгах. Об этом шла речь во время переговоров с британскими деревообработчиками в центральном офисе ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа", сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ.

По мнению председателя правления БУТБ Аркадия Саликова, покупая пиломатериалы через биржу, британские компании не только получают доступ к максимально широкому кругу поставщиков, но и существенно снижают возможные внешнеторговые риски.

"Основная функция биржи - аккумулировать спрос и предложение на товары, способствуя формированию рыночной цены в условиях высокой конкуренции. Однако мы пошли дальше и предлагаем участникам торгов ряд инструментов, позволяющих застраховаться от нарушения контрагентом договорных обязательств. Это и расчеты через субсчета биржи, и внесение задатка, и возможность обратиться в отдел контроля за исполнением биржевых сделок. В результате доля проблемных сделок не превышает 1% их общего количества", - подчеркнул Аркадий Саликов.

Помимо участия в биржевых торгах, стороны обсудили вопросы обеспечения качества белорусских пиломатериалов, стабильности поставок и логистики. В частности, управляющий директор компании Carter Turner Ltd. Питер Картер считает, что качество производимой в Беларуси продукции в целом отвечает британским стандартам, при этом цена на белорусские пиломатериалы даже с учетом транспортных расходов выглядит очень привлекательной.

"То, что мы видели на Борисовском деревообрабатывающем комбинате, превзошло наши ожидания. Считаю, что такая продукция будет, несомненно, пользоваться спросом на британском рынке. Кроме того, судя по биржевым котировкам, ценовая конкурентоспособность белорусских пиломатериалов будет достаточно высока, а предлагаемые биржей схемы работы помогут оптимизировать издержки, связанные с участием в торгах, контролем качества, оплатой и доставкой товара. Конечно, многое для нас в новинку, но попробовать определенно стоит", - отметил британский бизнесмен.

В БУТБ также прошли B2B-переговоры британской делегации с белорусскими предприятиями лесопромышленного комплекса, заинтересованными в экспорте продукции деревообработки с использованием биржевой электронной площадки. В ближайшее время планируется составить перечень белорусской лесопродукции, востребованной на рынке Великобритании, и выработать приемлемую для продавцов и покупателей схему организации поставок.-0-