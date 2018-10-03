Британский холдинг деревообработки готов закупать белорусские пиломатериалы через биржу

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британский деревообрабатывающий холдинг Consolidated Timber Holdings готов закупать белорусские пиломатериалы через биржу. Об этом заявил директор по развитию холдинга CTH Дэвид Уайтхилл во время переговоров в ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа", сообщил БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

"После посещения лесохозяйственных предприятий могу сказать, что нас полностью устраивает качество белорусской пилопродукции. Это именно то, что нам нужно. Цена тоже вполне конкурентная, поэтому, если в Беларуси экспорт пиломатериалов организован через биржу, мы готовы участвовать в торгах, - отметил британский бизнесмен. - Однако, поскольку мы еще недостаточно хорошо знакомы с рынком вашей страны и не знаем всех нюансов биржевой торговли, на начальном этапе мы планируем совершать сделки через брокера. Так мы будем иметь дело не с десятком лесхозов, а с одной компанией, которая возьмет на себя организацию логистики и контроль качества отгружаемой продукции".

В свою очередь представители БУТБ, УП "Беллесэкспорт" и ОАО "Белорусская лесная компания" подтвердили заинтересованность в развитии сотрудничества с холдингом CTH с целью налаживания прямых поставок белорусских пиломатериалов и плитной продукции в Великобританию. В частности, планируется обеспечить возможность закупки лесопродукции на привычных для британской стороны условиях: с отсрочкой платежа и на базисе поставки FOB или DAT, а не FCA, который применяется в настоящее время при экспорте продукции лесопромышленного комплекса в страны Балтии. Связующим звеном между CTH и белорусскими экспортерами может стать аккредитованная на БУТБ брокерская компания ООО "Сарпедон", которая уже имеет опыт поставок леса на британский рынок.-0-