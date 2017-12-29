Брянск может стать постоянной площадкой российско-белорусских экономических форумов

29 декабря, Брянск /БЕЛТА - ТАСС/. Брянск может стать постоянной площадкой для российско-белорусских экономических форумов, проходящих под эгидой Союзного государства. Об этом заявил журналистам губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Он отметил, что первое такое мероприятие пройдет в Брянске осенью 2018 года. "В следующем году, примерно в октябре-ноябре, в Брянске будет проходить экономический форум Союзного государства. По итогам прошедшей в Брянске в декабре нынешнего года сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России был заложен посыл на то, что такой форум должен работать в Брянске постоянно", - сказал губернатор.

По его мнению, проведение форума в Брянской области "поможет дальнейшему развитию экономических связей как Брянского региона, так и других областей России с Беларусью".

На прошедшей в Брянске 53-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России решались проблемы в здравоохранении, образовании, бизнесе в формате союзного взаимодействия. Обсуждалось также сближение российского и белорусского законодательств.-0-