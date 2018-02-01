Брокерско-логистический центр БУТБ может быть создан в латвийской Лиепае

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брокерско-логистический центр ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" может быть создан в латвийской Лиепае, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

Договоренность детально проработать данный вопрос достигнута в ходе рабочего визита делегации БУТБ в Лиепаю.

Представители БУТБ посетили Лиепайский порт, встретились с топ-менеджерами ведущих транспортно-логистических и торговых компаний и провели переговоры о сотрудничестве с руководством мэрии Лиепаи. Центральной темой для обсуждения стали закупки белорусской лесопродукции посредством биржевых торгов.

По словам председателя правления БУТБ Аркадия Саликова, в настоящее время большинство сделок заключается белорусскими поставщиками на условиях FCA (склад грузоотправителя) или DAF (граница Беларуси). "Это удобно отечественным продавцам, но в то же время значительно ограничивает возможный рынок сбыта, поскольку покупатели из стран Европы, Ближнего Востока и Азии заинтересованы в получении товара на условиях FOB или CIF. Белорусские деревообработчики пока не готовы работать с такими базисами поставки", - сказал он.

По мнению главы Белорусской универсальной товарной биржи, решением данной проблемы видится создание брокерско-логистического центра на базе инфраструктуры порта Лиепаи. "Действуя при активной поддержке со стороны БУТБ, данная организация сможет обеспечить заключение сделок между белорусскими поставщиками и иностранными покупателями, одновременно предоставляя им комплекс необходимых транспортно-логистических услуг", - отметил Аркадий Саликов.

Мэр Лиепаи Улдис Сескс поддержал инициативу БУТБ и дал поручение детально изучить данный вопрос и обсудить целесообразность создания такой структуры со всеми заинтересованными сторонами.

В свою очередь вице-мэр Лиепаи по вопросам инвестиций и туризма Гиртс Кронбергс, который также принимал участие в переговорах с БУТБ, подчеркнул, что встреча прошла успешно. "В ходе переговоров мы представили промышленный, инвестиционный и логистический потенциал Лиепаи, обсудили возможности для белорусского бизнеса и определили четкую цель на ближайшую перспективу - разработать на базе Лиепайского порта эффективную платформу для торгово-экономического сотрудничества с Беларусью. Этот проект представляет большой интерес для города, порта и портовых предприятий. Уверен, что в партнерстве с Белорусской универсальной товарной биржей мы построим надежный и безопасный мост между Латвией и Евразийским экономическим союзом, который будет способствовать росту взаимного товарооборота", - заявил вице-мэр.-0-