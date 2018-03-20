БУТБ 21 марта проведет первые торги по оказанию услуг по очистке мест рубок

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" 21 марта проведет первую торговую сессию по реализации услуг по очистке мест рубок. Она состоится по инициативе Министерства лесного хозяйства, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минлесхоза.

Включение работ по очистке мест рубок (в том числе со сжиганием порубочных остатков) в торги услугами по заготовке древесины - необходимость, вызванная временем. Разработка поврежденных сосновых насаждений сегодня требует комплексного подхода. Проведение торгов позволит привлечь к работам и сторонние организации, и физические лица.

Данная инициатива была сформирована Минлесхозом после обращений в ведомство руководителей лесохозяйственных учреждений. Решение о включении в торги лотов по оказанию услуг по очистке мест рубок, сжиганию порубочных остатков и очистке мест рубок со сжиганием порубочных остатков было принято биржей в кратчайшие сроки.-0-