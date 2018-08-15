БУТБ и ЕЭК ООН планируют развивать сотрудничество в сфере безбумажной торговли

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская универсальная товарная биржа и Европейская экономическая комиссия ООН планируют развивать сотрудничество в сфере безбумажной торговли, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь биржи Роман Янив.

"Перспективы участия ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" в создании в Беларуси Национальной системы безбумажной торговли (НСБТ) обсуждены 14 августа в ходе визита в центральный офис БУТБ делегации Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций", - сказал он. В частности, рассматривается возможность использования опыта БУТБ по внедрению технологий электронного обмена данными (EDI) и электронного документооборота при реализации аналогичных проектов в других государственных организациях.

Как отметил ведущий эксперт ЕЭК ООН по вопросам электронного правительства Имонн Шихи, созданная БУТБ цифровая инфраструктура может быть интегрирована с НСБТ для обеспечения оперативного и безопасного обмена информацией с заинтересованными ведомствами - Государственным комитетом по стандартизации, Государственным таможенным комитетом, Министерством по налогам и сборам, Министерством финансов и другими структурами.

По его словам, на начальном этапе создания НСБТ необходимо провести комплексный анализ действующих в стране информационных систем и оценить их соответствие международным стандартам. "Исходя из полученных результатов, мы сможем разработать подробную программу мероприятий по внедрению в Беларуси механизма единого окна с целью упрощения процедур торговли и перевода их в электронный формат. Безусловно, в своих рекомендациях мы будем учитывать опыт биржи по цифровизации ключевых бизнес-процессов", - добавил представитель ЕЭК ООН.

В свою очередь заместитель председателя правления БУТБ Ирина Наркевич подчеркнула готовность биржи сотрудничать с ЕЭК ООН по всем вопросам, касающимся создания НСБТ в Беларуси, в том числе поделиться своими наработками.

Зампредседателя правления рассказала, что проведение биржевых торгов сегодня практически полностью автоматизировано, а все сделки совершаются в режиме онлайн с использованием электронной цифровой подписи. Кроме того, в рамках мероприятий по расширению применения электронного документооборота на БУТБ реализована полноценная EDI-система, построенная на основе стандартов ЭДИФАКТ ООН с учетом международных и белорусских классификаторов товаров и услуг. "Также для удобства участников торгов в этом году мы доработали программный модуль по секции металлопродукции, и теперь торговая система автоматически блокирует заявки на покупку или продажу товаров из Реестра опасной продукции, запрещенной к ввозу и обращению на территории Беларуси, который ведет Госстандарт. В таком же ключе планируем наладить взаимодействие с другими министерствами и ведомствами", - отметила Ирина Наркевич.-0-