БУТБ и Клайпедская СЭЗ намерены совместно содействовать экспорту белорусских товаров

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) и Клайпедская свободная экономическая зона (СЭЗ) намерены совместно содействовать экспорту белорусских товаров, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь биржи Роман Янив.

Перспективы использования возможностей БУТБ и Клайпедской СЭЗ для продвижения белорусского экспорта стали центральной темой переговоров с литовской делегацией. В ее составе были коммерческий атташе посольства Литвы в Беларуси Юлиюс Глебовас и главный менеджер Клайпедской СЭЗ по развитию бизнеса с Китаем Угне Урниежиуте.

По словам заместителя директора департамента стратегического развития БУТБ Александра Башлия, в настоящее время прорабатывается вопрос организации поставок белорусских пиломатериалов в Китай с применением механизма биржевых торгов. "В апреле этого года мы участвовали в бизнес-форуме "Беларусь - страна лесов" в Шанхае. Как показало это мероприятие, спрос на белорусские пиломатериалы есть, причем китайских партнеров устраивает как цена, так и качество нашей продукции. Остается вопрос логистики, решить который мы рассчитываем в том числе и с вашей помощью. Возможны любые варианты сотрудничества - от аккредитации в качестве биржевого брокера-нерезидента до создания совместного предприятия", - сказал он, обращаясь к представителям литовской делегации.

В свою очередь Угне Урниежиуте заявила, что привлечение китайских инвестиций является одним из приоритетных направлений работы Клайпедской СЭЗ. Китай заинтересован в импорте качественных товаров из Европы. Это может быть как сырье, так и готовая продукция. Использование наземного транспорта для доставки грузов в Китай отрицательно сказывается на стоимости товара для конечного потребителя, в то время как морские перевозки обходятся значительно дешевле. "Поэтому мы получаем много запросов от китайских компаний, рассматривающих возможность инвестирования в производственные мощности на территории СЭЗ. Пиломатериалы - достаточно востребованная товарная позиция, и я думаю, что, объединив логистическую инфраструктуру Клайпедской СЭЗ с возможностями биржи как трансграничной торговой площадки, мы обеспечим благоприятные условия для роста белорусского экспорта и укрепления торгово-экономических отношений между нашими странами", - отметила она.

Переговоры о сотрудничестве между БУТБ и Клайпедской СЭЗ планируется продолжить в рамках XIX Белорусско-литовского экономического форума, который пройдет в начале июня в Витебске.

По состоянию на 1 мая на БУТБ аккредитованы 359 литовских компаний. Через биржу в Литву в основном поставляются пиломатериалы, топливная щепа, технический казеин, рапсовое масло, лом черных и цветных металлов, в то время как белорусские предприятия закупают кокс, уголь, соевый шрот, мясо птицы, изделия из металла.-0-