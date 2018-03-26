БУТБ и Лондонская биржа металлов намерены развивать сотрудничество

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская универсально-товарная биржа и Лондонская биржа металлов намерены развивать сотрудничество, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

"Соответствующая договоренность была достигнута по результатам рабочего визита делегации ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" во главе с заместителем председателя правления Ириной Наркевич в центральный офис Лондонской биржи металлов (ЛБМ)", - отметил пресс-секретарь.

Представители БУТБ во время посещения Лондонской биржи металлов ознакомились с принципами функционирования биржевых торговых площадок, понаблюдали за вечерней торговой сессией и провели переговоры с руководителем департамента развития бизнеса ЛБМ Джейми Тернером и начальником отдела маркетинга и образования Эмили Рэш.

"Опыт Лондонской биржи металлов в сфере организации и проведения биржевых торгов товарными фьючерсами и опционами может быть использован БУТБ при формировании срочного товарного рынка в Беларуси. Достаточно перспективной видится и система клиринга, реализованная на ЛБМ. Некоторые ее элементы целесообразно внедрить на БУТБ для оптимизации механизма взаиморасчетов и более эффективного контроля за исполнением обязательств по биржевым сделкам", - отметила Ирина Наркевич.

Стороны также обсудили перспективы взаимодействия в области обмена информацией, анализа данных и подготовки кадров. В частности, планируется проработать вопрос стажировки специалистов БУТБ на ЛБМ для подробного изучения применяемых Лондонской биржей методик расчета биржевых котировок, определения ценового коридора и мер по снижению волатильности на товарном рынке.

Лондонская биржа металлов (London Metal Exchange) - одна из крупнейших и старейших бирж мира с ежегодным товарооборотом свыше $14 трлн. Специализируется на срочном товарном рынке. На торгах представлены черные и цветные металлы, а также их лом и отходы. Основные функции биржи - формирование мировых цен на металлы и обеспечение возможности хеджирования ценовых рисков путем реализации фьючерсных и опционных контрактов.-0-