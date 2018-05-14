14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) и Пакистанская товарная биржа начнут реализовывать совместные проекты. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил пресс-секретарь биржи Роман Янив.

Председатель правления ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" Аркадий Саликов и генеральный директор Пакистанской товарной биржи (PMEX) Эджаз Али Шах подписали меморандум о взаимопонимании. Данное событие стало итогом официального визита делегации PMEX в Беларусь.

"В соответствии с документом стороны обязуются развивать сотрудничество по таким направлениям, как обмен информацией и опытом, проведение совместных мероприятий, стажировка специалистов, содействие укреплению деловых связей между белорусскими и пакистанскими компаниями. Планируется проработать вопрос кросс-листинга товарных позиций, торгуемых на БУТБ и PMEX, а также возможность использования программного обеспечения БУТБ при организации в Пакистане спотовых биржевых торгов сельхозпродукцией", - пояснил пресс-секретарь.

По словам руководителя PMEX, наработки и технологии БУТБ в сфере биржевой торговли товарами представляют значительный интерес для Пакистана, где процесс создания спотового товарного рынка с физической поставкой товара еще только начинается.

"В связи с этим мы готовы рассмотреть любые варианты сотрудничества с белорусской биржей, включая использование программных продуктов БУТБ, доработанных с учетом специфики пакистанского рынка. Уверен, это существенно ускорит реализацию наших планов", - подчеркнул Эджаз Али Шах.

В свою очередь председатель правления БУТБ отметил, что подписание меморандума о взаимопонимании должно стать отправной точкой для долгосрочного межбиржевого сотрудничества.

"Важно, что нам есть что предложить друг другу. Например, вы специализируетесь на торговле фьючерсными контрактами. Безусловно, ваш опыт будет полезен для нас с точки зрения развития срочного товарного рынка в Беларуси. С другой стороны, сегодня во всем мире растет интерес к спотовому рынку, поскольку именно он обеспечивает потребности реального сектора экономики. Это приоритетная задача нашей биржи, и здесь мы действительно добились определенных успехов. Причем ключевую роль сыграли не столько передовые технологии, сколько поддержка участников рынка и государства. Без этого двигаться вперед было бы невозможно", - отметил Аркадий Саликов.

Предполагается, что дальнейшее взаимодействие между БУТБ и PMEX будет осуществляться в рамках подписанного меморандума о взаимопонимании.-0-