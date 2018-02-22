22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" (БУТБ) и посольство Чехии намерены активизировать сотрудничество. Соответствующая договоренность достигнута во время посещения центрального офиса БУТБ Чрезвычайным и Полномочным Послом Чехии в Беларуси Миланом Экертом, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

По мнению главы чешской дипмиссии, взаимодействие в торгово-экономической сфере является одним из ключевых направлений сотрудничества Чехии и Беларуси. В связи с этим биржевая торговля может стать дополнительным инструментом для чешских компаний, которые хотели бы с минимальными рисками выйти на белорусский рынок. "Мы готовы оказать необходимое содействие по привлечению на биржевые торги чешских предприятий. Это отвечает интересам обоих государств", - подчеркнул дипломат.

В свою очередь председатель правления БУТБ Аркадий Саликов отметил, что биржа старается поддерживать тесные контакты с чешским бизнесом и проводит активную работу в данном направлении. "На сегодня на БУТБ аккредитованы 58 субъектов хозяйствования Чехии. За 2017 год они совершили сделок более чем на $29 млн. В Чехию в основном поставлялись пиломатериалы, а на белорусский рынок - кокс и уголь. Как видите, потенциал для наращивания товарооборота значительный. Уверен, с вашей поддержкой мы сможем существенно улучшить прошлогодний показатель", - заявил руководитель БУТБ.

Милан Экерт также имел возможность понаблюдать в режиме реального времени за ходом торгов металлопродукцией.

По итогам встречи стороны договорились наладить регулярный обмен информацией и проработать возможность организации совместных мероприятий, направленных на популяризацию биржевой торговли и укрепление контактов между деловыми кругами Беларуси и Чехии. Кроме того, чешский дипломат пригласил БУТБ принять участие в 60-й международной машиностроительной выставке в Брно и провести презентацию биржевых электронных площадок для представителей чешского бизнеса.-0-