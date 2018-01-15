БУТБ и тайваньская биржа TAIFEX подписали меморандум о взаимопонимании

15 января, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" (БУТБ) и Тайваньская фьючерсная биржа (TAIFEX, Китай) подписали меморандум о взаимопонимании, передает корреспондент БЕЛТА.

Целью меморандума является установление партнерских отношений и налаживание сотрудничества по обмену информацией, полезным опытом и передовыми технологиями в сфере биржевой и электронной торговли.

"Восточная Азия - это огромный рынок, который вносит весомый вклад в мировую экономику. Осваивать его в одиночку было бы чрезвычайно сложной задачей, поэтому было принято решение заручиться поддержкой сильного стратегического партнера, который помог бы нам закрепиться в этом регионе. Выбор пал на тайваньскую биржу TAIFEX, которая обладает необходимыми компетенциями, опытом и авторитетом в деловых кругах", - отметил председатель правления БУТБ Аркадий Саликов.

По его словам, сотрудничество выгодно обеим сторонам. "Объединив усилия, мы сможем не только усилить наши позиции на восточноазиатском и белорусском рынках, но и создать благоприятные условия для роста товарооборота", - добавил руководитель БУТБ.

В свою очередь председатель правления TAIFEX Лен-Ю Лю заявил, что подписание меморандума станет началом долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества и позволит обеим биржам значительно расширить географию деловых контактов. "Для БУТБ и TAIFEX это возможность получать актуальные данные и аналитику по рынкам. На протяжении последних 20 лет TAIFEX разработала целый ряд востребованных продуктов и добилась значительных успехов на рынке деривативов. Уверен, что регулярный обмен информацией и тесное взаимодействие в сферах обоюдного интереса поможет БУТБ и TAIFEX реализовать потенциал и повысить эффективность своей деятельности", - сказал он.

Тайваньская фьючерсная биржа основана в 1997 году. Занимается организацией и проведением биржевых торгов широким спектром производных финансовых инструментов, включая фьючерсы и опционы на акции, индексы цен, драгоценный металлы и валюты. В 2017 году на торгах TAIFEX реализовано более 265 млн контрактов.-0-