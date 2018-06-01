БУТБ и Узбекская товарно-сырьевая биржа подписали соглашение о сотрудничестве

1 июня, Ташкент /Корр. БЕЛТА/. Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) и Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает Национальное информационное агентство Узбекистана (УзА).

Во время визита белорусской делегации в АО "Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа" были обсуждены перспективы экономического сотрудничества между Беларусью и Узбекистаном, внедрение новых форм организации биржевых торгов, обмен опытом в этой сфере.

"Мы ставим перед собой цель применять новые методы биржевой торговли. В настоящее время клиентами нашей организации являются более 16 тыс. субъектов, в том числе свыше 3,7 тыс. представителей 56 стран. С 2008 года наша биржа состоит в Международной ассоциации бирж стран СНГ, - отметила заместитель председателя правления БУТБ Ирина Наркевич. - Соглашения и договоры, заключенные до сегодняшнего дня с Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржей, оказались выгодными для экономик наших стран. Надеемся, что новое соглашение также даст высокие результаты".

Стороны отметили, что сотрудничество между БУТБ и Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржей имеет давнюю историю, достигнутые между двумя странами соглашения и договоренности создают прочную основу для перспективного сотрудничества. Во время встречи участникам были продемонстрированы презентации о деятельности двух бирж.-0-